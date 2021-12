Լաչինի միջանցքը չի կարող լինել Ադրբեջանի որևէ տեսակի վերահսկողության տակ. Արտակ Բեգլարյան

«Լաչինի միջանցքը չի կարող լինել Ադրբեջանի որևէ տեսակի վերահսկողության տակ, և այդ հարցը որևէ առնչություն չունի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունների բացման հետ»,- Թվիթերում գրել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը՝ ի պատասխան «Զանգեզուրի միջանցքի» վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հայտարարությանը:



«Արցախը պետք է ունենա ուղիղ և չվերահսկվող սահման Հայաստանի հետ, և մեր բռնազավթված տարածքները պետք է վերադարձվեն»,- գրել է Արտակ Բեգլարյանը:

#Lachin corridor cannot be under any kind of control of #Azerbaijan, & that issue has no connection w/ openning communications between #Armenia & Azerbaijan.#Artsakh/#Karabakh must have direct & uncontrolled common border w/ Armenia, & our occupied territories must be returned.