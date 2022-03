Ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների դիրքորոշումներում սկզբունքային հակասություններ կան․ Պոդոլյակ

Բանակցություններում ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների դիրքորոշումներում սկզբունքային հակասություններ կան, բայց կա փոխզիջման հնարավորություն: Այս մասին, այսօր կայացած բանակցություններից հետո, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը:

«Կշարունակենք վաղը: Շատ բարդ բանակցային գործընթաց է: Կան սկզբունքային հակասություններ: Բայց փոխզիջումների տեղ, անշուշտ, կա: Ընդմիջմանը կշարունակվեն աշխատանքները ենթախմբերում...»,- գրել է նա Twitter-ում։

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...