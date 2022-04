ԵՄ-ն ողջունում է ՀՀ-ի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների ուղիղ շփումները

Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների ուղիղ շփումները։ Այս մասին «Թվիթեր»-ի իր էջում գրել է ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը․

«Կարևոր զարգացում անցած շաբաթվա բրյուսելյան հանդիպումից հետո։ ԵՄ-ն աջակցում է անմիջական շփումներին և ներգրավվածությանը»,- գրել է Կլաարը։

Important development following last week’s Brussels meeting. ????????is supportive of direct contacts & engagement. https://t.co/48H0WLvAXK