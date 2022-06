Հայտնի են DigiTec 2022-ի անցկացման օրերը

Սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ԱՏՁՄ) Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կանցկացնի ամենամյա DigiTec Expo-ն՝ տարածաշրջանի ամենամեծ տեխնոլոգիական ցուցահանդեսը։

DigiTec Expo-ն DigiWeek տեխնոլոգիական օրերի կենտրոնական միջոցառումն է, որի շրջանակներում մեկ շաբաթ շարունակ տեղի կունենան ոլորտն ընդգրկող տարբեր միջոցառումներ։ Դրա շնորհիվ մասնակիցները կկարողանան առավելագույն ներգրավվածություն ունենալ Հայաստանի և տարածաշրջանի կարևորագույն տեխնոլոգիական իրադարձությունների մեջ:

Այս տարի ցուցահանդեսում առանձին հատված է նախատեսված տեխնոլոգիական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների, ծրագրերի և նախաձեռնությունների համար։

Միաժամանակ հոկտեմբերի 1-2-ը ԱՏՁՄ-ն կիրականացնի նաև Digitec Summit-ը՝ միջազգային երկօրյա համաժողովը, որը համախմբում է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ղեկավարներին ամբողջ աշխարհից: Համաժողովը բաղկացած է մի շարք հիմնական պանելային քննարկումներից և ներառում է առաջատար ձեռնարկատերերի, հետազոտողների և մասնագետների։ DigiTec Summit 22-ի գլխավոր քննարկման թեման է՝ «Ինչպե՞ս են մեծ տեխնոլոգիական նկրտումներ ունեցող զարգացող երկրները մրցակցում գլոբալ մակարդակում» (“How do emerging countries with large tech ambitions compete on a global scale”):

DigiWeek22-ի օրերին հոկտեմբերի 5-6-ը Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամ-ը (FAST), իր հերթին, կազմակերպում է Գլոբալ ինովացիոն ֆորում (Global Innovation Forum 2022)։

Հիշեցնենք, որ DigiTec Expo ամենամյա ցուցահանդեսն ԱՏՁՄ կողմից կազմակերպվում է 2005 թվականից ի վեր: Յուրաքանչյուր տարի այնտեղ ցուցադրվում են Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռքբերումներն ու դրա զարգացման ներուժը: Նախորդ տարի DigiTec Expo-ն ունեցել է ավելի քան 100 ցուցադրող ընկերություն և ավելի քան 60․000 այցելու աշխարհի տարբեր երկրներից։