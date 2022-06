Անհամբեր սպասում ենք Մինսկի խմբի աշխատանքների շարունակմանը. ԱՄՆ պետդեպարտամենտ

«ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահն այսօր խոսել է իր գործընկերների հետ՝ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան: Ցավոք, Ռուսաստանի համանախագահը չի ընդունել հրավերը: Մենք անհամբեր սպասում ենք Մինսկի խմբի աշխատանքների շարունակմանը»,- ասվում է գրառման մեջ:

The U.S. OSCE Minsk Group Co-Chair spoke with her counterparts today to discuss the future of Nagorno-Karabakh. It's unfortunate the Russian Co-Chair did not accept the invitation. We look forward to the Minsk Group’s continuing work.