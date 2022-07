Սպասում ենք կարևոր հանդիպումների. Տոյվո Կլաարը Երևանում է

Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը Երևանում է, այս մասին Կլաարը տեղեկացրել է Twitter-ում։

«Կարճատև այցով շատ շոգ Երևանում եմ։ Սպասում ենք կարևոր հանդիպումների»,– լուսանկարին կից գրել է Կլաարը։

Back in a very hot Yerevan for a short visit. Looking forward to important meetings. pic.twitter.com/teKN31pqFk