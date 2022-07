Ես ողջունում եմ Հայաստանի դրական քայլերն Ադրբեջանին և Թուրքիային ընդառաջ. Բլինքեն

ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին գրառում է արել թվիթերում, փոխանցում է Armradio.am-ը:

Իր գրառման մեջ Բլինքենը, մասնավորապես, նշել է.

«Լավ քննարկում եմ ունեցել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ՝ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի պատմական հնարավորության շուրջ։ Ես ողջունում եմ Հայաստանի դրական քայլերն Ադրբեջանին և Թուրքիային ընդառաջ։ Տարածաշրջանի երկրների միջև քննարկումներն առանցքային են Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության համար»,- գրել է ԱՄՆ պետքարտուղարը:

Good discussion with @NikolPashinyan on Armenia’s and Azerbaijan’s historic opportunity to achieve peace in the region. I commend Armenia on its positive steps forward with Azerbaijan & Turkey. Discussions among those in the region are key to lasting peace in the South Caucasus.