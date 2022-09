Եկել է զորքերը հետ քաշելու ժամանակը․ Բլինքենը՝ Միրզոյանին և Բայրամովին

ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Նյու Յորքում Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպմանը կոչ է արել դուրս բերել զորքերը։

Այս մասին նա գրել է «Թվիթեր»-ի միկրոբլոգում։



«Այսօր իմ մասնակցությամբ ուղիղ բանակցություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Հանդիպմանն ասացի, որ եկել է զորքերը հետ քաշելու, բանակցությունների սեղանի շուրջ դիվանագետների վերադառնալու ժամանակը»,- գրել է նա։

Today I hosted direct talks between Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan and Azerbaijani Foreign Minister @bayramov_jeyhun. As I conveyed during the meeting, it is time for troops to disengage and diplomats to return to the table. pic.twitter.com/Z6zCGjRm2u