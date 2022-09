Անհամբեր սպասում եմ նախագահ Մակրոնի հետ կարևոր բանակցություններին. Փաշինյան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ կարևոր բանակցությունների մասին:

Այս մասին «Թվիթեր»-ի իր էջում գրել է ՀՀ վարչապետը . «Այսօր Փարիզում անհամբեր սպասում եմ նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ կարևոր բանակցություններին»:

Looking forward to the Important negotiations with president @EmmanuelMacron in @Paris today.