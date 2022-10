Նոր հակահայկական խաղ. թուրքական զինված ուժերը հարձակվում են ՀՀ տարածքի վրա, գնդակահարում ռազմագերիներին

Համակարգչային խաղեր մշակող թուրքական ընկերությունը նոր համակարգչային խաղ է ստեղծել, որտեղ թուրքական զինված ուժերը հարձակվում են Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Խաղի անոնսում ցուցադրված է, թե ինչպես են գնդակահարվում հայ ռազմագերիները։ Խաղը կոչվում է Maroon Berets 2030:

Այս մասին թվիթերյան էջում տեղեկացնում է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը։

Players executing #Armenian POWs - featured in new Turkish video game, developed by Steam, about “brave” Turkish forces invading Armenia.



H/T Ver Media pic.twitter.com/KQ7Ihy7D78