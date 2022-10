Ադրբեջանը խոչընդոտում է հայ զինվորների դիերի որոնողական աշխատանքների անցկացմանը. Փաշինյան

Սեպտեմբերի 14-ից սկսած Ադրբեջանը տարբեր խոչընդոտներ է ստեղծում ադրբեջանական վերջին օկուպացիայի գոտում հայ զինվորների դիերի որոնողական աշխատանքների համար։ Սա հակահումանիստական և անընդունելի պահվածք է։ Այդ մասին Twitter-ում գրել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։

Հիշեցնենք՝ Փաշինյանն ասել էր, որ ագրեսիայի հետևանքով զոհերի և անհայտ կորածների թիվն այժմ գերազանցել է 210-ը, որից՝ 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 2-ը՝ անհայտ կորել։ Վիրավորվել է 293 զինծառայող և 8 խաղաղ բնակիչ։ Անհայտ կորած զինծառայողների թիվը 28 է։

Since 9/14 #Azerbaijan has been creating different obstacles for search operations of dead bodies of #Armenian soldiers in the zone of the latest Azerbaijani occupation. This is anti-humanistic and unacceptable behavior.