Ալիևը կոպտորեն խախտում է Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Փաշինյան

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր վերջին ելույթում կոպտորեն խախտել է Սոչիի եռակողմ հայտարարության մեջ ամրագրված ուժի սպառնալիքից կամ ուժի կիրառումից զերծ մնալու մասին պայմանավորվածությունը, Twitter-ում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, փոխանցում է Armradio.am-ը։

«Որքան էլ տարօրինակ է, նա Հայաստանին մեղադրում է փոխհամաձայնեցված հայտարարությունները խախտելու մեջ»,- նշել է վարչապետը:

In his latest speech, president Aliyev flagrantly violated the agreement on refraining from the threat or use of force, stipulated in Sochi trilateral statement. Oddly enough, he accuses #Armenia of violating mutually agreed statements!