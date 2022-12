Թուրքիան շատ բան կարող է առաջարկել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար. Կլաար

Թուրքիան շատ բան կարող է առաջարկել Երեւանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։ Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Հարավային Կովկասի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը Ստամբուլում կայացած ЕКЕ World Forum համաշխարհային ֆորումից հետո։

«Շնորհակալություն TRT World Forum 22-ին հրավերի համար։ Գնահատում եմ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և այլ պաշտոնյաների հետ կարճատև փոխանակումների հնարավորությունը։ Հավատացե՛ք, Թուրքիան շատ բան կարող է առաջարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ կարգավորմանը աջակցելու համար»,-գրել է նա։

Thank you to #TRTWorldForum22 for the invitation. Appreciated possibility for short exchanges with Minister @MevlutCavusoglu and other officials. Believe ???????? has much to offer to support comprehensive settlement between ????????and????????. pic.twitter.com/Px2RdbrJjM