ԱՄՆ-ը պետք է դադարեցնի Ադրբեջանին անվտանգության ոլորտում օգնություն ցուցաբերելը. ԱՄՆ կոնգրեսական

Ադրբեջանը արգելափակել է մուտքն Արցախ և դադարեցրել գազի մատակարարումը՝ զրկելով այնտեղ բնակվող հայերին սննդի, ջերմության, տաք ջրի և էլեկտրականության հիմնական աղբյուրից: Այս մասին թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Աբիգեյլ Սփանբերգերը:

«Մենք պետք է դադարեցնենք Ադրբեջանին անվտանգության ոլորտում օգնություն ցուցաբերելը՝ քաղաքացիական բնակչության դեմ այս ագրեսիան հաշվի առնելով»,- հավելել է կոնգրեսականը։

Azerbaijan has blocked access to Artsakh and cut off the gas supply — removing the primary source of food, heat, hot water, and electricity for the Armenians who live there.



We must halt security assistance to Azerbaijan in the face of this aggression against civilians.