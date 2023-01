Բռնապետությունն ու Ալիևի հանցագործ ռեժիմը պետք է պատժվեն. Արցախի ՄԻՊ

44-օրյա պատերազմի ընթացքում ևս բազմաթիվ կոչեր են հնչել, բայց դա չի խանգարել, որ Ադրբեջանը շարունակի ռազմական հանցագործություններ կատարել։ Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը։

«Բռնապետական Ադրբեջանն այն երկիրը չէ, որին կոչերով հնարավոր է կանգնեցնել։ Բռնապետությունն ու Ալիևի հանցագործ ռեժիմը պետք է պատժվի։ Վերջակետ»,-գրել է Արցախի ՄԻՊ-ը։

Many calls were made also during the 44-day war, but this did not prevent the war crimes committed by Azerbaijan. Dictatorial Azerbaijan is not the country that should be called upon, the dictatorship and Aliyev's criminal regime MUST BE PUNISHED. Full stop. pic.twitter.com/3h7k8XanZM