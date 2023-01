Խաչանովն՝ արցախցիներին․ Շարունակեք հավատալ մինչև վերջ

Ռուսաստանցի թենիսիստ Կարեն Խաչանովը դարձյալ աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի կողմից շրջափակված Արցախին, փոխանցում է News.am-ը։

Ավստրալիայի բաց առաջնության քառորդ եզրափակիչ դուրս գալուց հետո հայ թենիսիստը դարձյալ գրություն է թողել տեսախցիկին․ «Շարունակե՛ք հավատալ մինչև վերջ։ Մնա՛ ուժեղ, Արցախ»։

Կարեն Խաչանովը նախորդ հաղթանակից հետո էր առաջին անգամ անդրադարձել Արցախի շրջափակմանը։

1/8 եզրափակիչում Կարեն Խաչանովը երեք սեթում պարտության է մատնել աշխարհի 33-րդ ռակետ, ճապոնացի Յոշիհիտո Նիշիոկային՝ 6:0, 6:0, 7:6 (7:4)։

