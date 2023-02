Հնդկաստանում ոստիկանը կրակելով սպանել է առողջապահության նախարարին

Հնդկաստանի արևելյան Օդիշա նահանգի առողջապահության և ընտանիքի բարեկեցության նախարար Նաբա Կիսոր Դասի վրա կրակել է ոստիկանը, և նա մահացել է ստացած վերքերից, NEWS.am-ի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։

Նաբա Կիսոր Դասը գնդակահարվել և սպանվել է Գոպաս Դաս անունով ոստիկանի կողմից արևմտյան Օդիշա Բրաջարաջնագար քաղաքում, երբ տեղական գրասենյակը բացելուց առաջ կողմնակիցներին ձեռքով ողջունելու համար իջել է իր մեքենայից, հայտնում է The Hindu-ն:

Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին իր ցավակցությունն է հայտնել Դասի մահվան կապակցությամբ։

Ոստիկանությունից թերթին հայտնել են, որ կրակոցներն արվել են շատ մոտ տարածությունից՝ տեղական ժամանակով ժամը 12:10-ի սահմաններում։ Ոստիկանության տեսուչն ու կոնստեբլն անմիջապես միջամտել և ձերբակալել են հարձակվողին։

Նաբա Դասը հոսպիտալացվել է և մահացել հիվանդանոցում։

Բժիշկները պարզել են, որ մի փամփուշտն անցել է նախարարի մարմնի միջով, որը վնասել է սիրտն ու ձախ թոքը և զանգվածային ներքին արյունահոսություն առաջացրել, ասվում է հիվանդանոցի հաղորդագրության մեջ։

Ոստիկանությունը մանրամասներ չի հայտնել սպանության դրդապատճառների մասին։

Նաբա Դասը 2009 թվականից քաղաքականությամբ էր զբաղվում։ Նա Օդիշա նահանգի ամենահարուստ քաղաքական գործիչներից էր։

VIDEO: #Odisha Health Minister Naba Das was shot by an ASI in Jharsuguda today. The minister was going to attend a programme at Gandhi Chowk in Brajarajnagar. The accused cop, identified as Gopal Das, was nabbed and detained by police for questioning. (Disturbing visuals) pic.twitter.com/L1USPM7cLT