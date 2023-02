Ադրբեջանն օգտագործում է այս մարտավարությունը՝ ստեղծելու վախ, անորոշություն, անբնակելի պայմաններ․ Ռուբեն Վարդանյան

Ադրբեջանն օգտագործում է այս մարտավարությունը՝ հասնելու Արցախի բնիկ հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը: Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը՝ անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Արցախի գազամատակարարման խափանումներին:

«Ձմեռային ցրտաշունչ ջերմաստիճանի պայմաններում և գերբեռնված էներգացանցով Ադրբեջանն օգտագործում է այս մարտավարությունը վախ, անորոշություն և անբնակելի պայմաններ ստեղծելու համար, որպեսզի հասնի իր վերջնական նպատակին՝ Արցախի բնիկ հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը», - նշել է նա։

