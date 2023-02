Իրանը պատժամիջոցներ կսահմանի՝ ի պատասխան ԵՄ վերջին որոշման

Իրանի իշխանությունները կսահմանեն սեփական պատժամիջոցները՝ ի պատասխան Թեհրանի դեմ Եվրամիության ձեռնարկած սահմանափակող միջոցների։ Այս մասին երեքշաբթի օրը հայտարարել է հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։

«Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին արձագանքել է որոշ իրանցիների և իրանական ընկերությունների դեմ ԵՄ-ի վերջին պատժամիջոցներին։ Քանանին ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շուտով կհայտարարի հակապատժամիջոցների ցուցակը՝ ի պատասխան դաշինքի վերջին արգելքների»,- ասվում է Twitter-ում տեղադրված տեքստում:

Երկուշաբթի օրը ԵՄ խորհուրդը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի դեմ՝ երկրում մարդու իրավունքների ենթադրյալ ոտնահարման պատճառով՝ ներառելով ևս 32 ֆիզիկական անձանց և 2 կազմակերպությունների սև ցուցակում:

Ինչպես փետրվարի 15-ին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ԵՄ-ն մտադիր է նաև փետրվարի 24-ին պատժամիջոցների առանձին բլոկ մտցնել Իսլամական Հանրապետության դեմ՝ որպես հակառուսական սահմանափակող միջոցների 10-րդ փաթեթի մաս։ Դրանում ներառվելու են իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնք, ԵՄ-ի կարծիքով, առնչություն ունեն Ռուսաստանին իրանական ռազմական մատակարարումների հետ։

