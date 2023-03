Անհամբեր սպասում եմ՝ տեսնելու ավելին. ԱՄՆ դեսպանը տպավորված է Հայաստանի մշակութային ժառանգությամբ

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը տպավորված է Հայաստանի բնությամբ ու մշակութային ժառանգությամբ, հաղորդում է Aysor.am-ը:

«Սյունիք և Վայոց Ձոր ճամփորդելիս հնարավորություն ունեցա զգալու, վայելելու Հայաստանի բնության գեղեցկությունը և յուրահատուկ մշակութային ժառանգությունը, համտեսելու տարածաշրջանային որոշ համեղ ուտեստներ և հանդիպելու Հայաստանի տաղանդավոր արհեստավորների հետ։

Անհամբեր սպասում եմ՝ տեսնելու ավելին», - «Թվիթեր»-ի իր էջում գրել է դեսպանը:

While traveling to Syunik and Vayots Dzor, I had the chance to experience Armenia’s natural beauty and unique cultural heritage, taste some delicious regional foods, and meet some of Armenia’s talented artisans. I look forward to seeing more! pic.twitter.com/JGjpjnvYr4