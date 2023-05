Երկխոսությունը առանցքային է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար. Բլինքեն

ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը թվիթերի իր էջում լուսանկարներ է հրապարակել Ադրբեջանի ու Հայաստանի ԱԳ նախարարի հետ հանդիպումից։

Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան միկրոբլոգում որոշ մանրամասներ է ներկայացրել, պարզվում է, որ հանդիպումը կայացել է Ջորջ Շուլցի անվան արտաքին գործերի ազգային ուսումնական կենտրոնում, փոխանցում է Panorama.am-ը։

«Այս շաբաթ հյուրընկալել ենք ԱԳ նախարարներ Արարատ Միրզոյանի ու Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցությունները։ Երկխոսությունը առանցքային է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու համար»,-նշել է Բլինքենը։

Hosting peace talks this week with Foreign Minister @AraratMirzoyan and Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun at our new facility at the George P. Schultz National Foreign Affairs Training Center. Dialogue is key to reaching a lasting peace in the South Caucasus region. pic.twitter.com/LGYEkcq3ig