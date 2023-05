Լրացուցիչ փոխզիջման դեպքում կարելի է հասնել համաձայնության. Բլինքեն

«Ես խնդրել եմ ԱԳ նախարարներին վերադառնալ իրենց մայրաքաղաքներ,կառավարություններին ներկայացնել այն հեռանկարը, որ լրացուցիչ բարի կամքի, ճկունության և փոխզիջման դեպքում համաձայնությունը հասանելի է»,-նման հայտարարություն է տարածել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը՝ ամփոփելովՀայաստան-Ադրբեջան խաղաղ բանակցությունները, փոխանցում է Panorama.am-ը։

«Ե՛վ Հայաստանը, և՛ Ադրբեջանը սկզբունքորեն համաձայնել են որոշակի պայմանների և ավելի լավ են պատկերացնում միմյանց դիրքորոշումները չլուծված հարցերի վերաբերյալ»,-նշել է պետնախարարն ու ավելացրել՝ ԱՄՆ-ն շարունակել է լիարժեք աջակցություն ցուցաբերել, ներգրավված լինել տևական և կայուն խաղաղություն ապահովելու կողմերի ջանքերում։



Թվիթերի իր միկրոբլոգում պետքարտուղարը նշել է, որ գոհ է ձեռք բերված առաջընթացից և լավատեսորեն է տրամադրված։

It was an honor to host Azerbaijani Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun and Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan at our beautiful new @FSIatState campus. Pleased with the progress made and optimistic an agreement is within reach. pic.twitter.com/rLOIwvagmM