Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը աջակցել է Լաչինի միջանցքում Բաքվի պարտականությունների մասով Բորելի հայտարարությանը

Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Անն Բուայոնը X-ի (նախկին Twitter) իր միկրոբլոգում աջակցություն է հայտնել ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելի երեկվա հայտարարությանը Լաչինի միջանցքը բացելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։

Դեսպանն առանձնացրել է հայտարարության հետևյալ հատվածը․ «Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են առաջիկայում երաշխավորել Լաչինի միջանցքում տեղաշարժի անվտանգությունն ու ազատությունը և թույլ չտալ ճգնաժամի հետագա խորացում»։

???????? “It is incumbent on the Azerbaijani authorities to guarantee safety and freedom of movement along the Lachin corridor imminently and not to permit the crisis to escalate further” https://t.co/EV6c1Grbvg