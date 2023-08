Արցախում ստեղծված իրադրությունը համարում եմ սարսափեցնող և անմարդկային. Նուբար Աֆեյան

Աշխարհահռչակ ձեռներեց, գիտնական և բարերար Նուբար Աֆեյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Արցախում առաջացած իրավիճակին՝ այն որակելով որպես սարսափեցնող։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ X (նախկինում՝ Twitter) սոցիալական ցանցում գրառմանը կից Աֆեյանը նաև կիսվել է թեմայի շուրջ Asssociated Press գործակալության հոդվածով։«Որպես մեկ դար առաջ տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների հետնորդ՝ ես Արցախում ստեղծված իրադրությունը համարում եմ սարսափեցնող և անմարդկային», - գրել է Աֆեյանը՝ վկայակոչելով Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի զեկույցը, որն արձանագրել էր՝ Լաչինի միջանցքի շրջափակումն Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանություն է Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի դեմ։

Զեկույցից հատվածներ են վկայակոչվում նաև Աֆեյանի գրառմանը կից ներկայացված Associated Press-ի հոդվածում։ Գործակալությունը նաև նշում է, որ երկու շաբաթ շարունակ շուրջ 2 տասնյակ բեռնատարներ՝ դեղորայքով և սննդամթերքով, սպասում են Կոռնիձորում և չեն կարողանում անցնել միջանցքով։

As a descendant of the Armenian Genocide that occurred a century ago, I find the unfolding situation in #artsakh horrifying and inhumane. https://t.co/iz4OGsIDN2 Armenians face genocide in Azerbaijan, former ICC prosecutor warns