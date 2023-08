Փարիզը պահանջում է ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը. Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան

ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե Դըկոտինյին անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը։

Դեսպանը X-ի (Twitter) իր միկրոբլոգում գրել է․

«Ֆրանսիան պահանջում է վերականգնել մարդկանց, ապրանքների և բեռների ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղղություններով, ինչպես նաև բնակչությանը գազի և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարումը։

Մենք շարունակում ենք ԵՄ-ի հետ միասին լիովին հավատարիմ մնալ տարածաշրջանում արդար և կայուն խաղաղության խթանմանը»։

France demands the restoration of free movement for people, goods & cargo throughout the Lachin corridor, in both directions, and the continuous supply of gas & electricity to the population.

We remain fully committed with the EU to promoting a just & lasting peace in the region. https://t.co/0n6mZtZHEE