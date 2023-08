Դիտորդները ներկա են եղել իրենց պատասխանատվության գոտում կրակոցների միջադեպին․ ԵՄ-ն հաստատեց

Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը հաստատել է, որ իրենց դիտորդների պարեկության ժամանակ սահմանին կրակոցներ են արձակվել։

Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին գրառում է արվել Հայաստանում ԵՄ առաքելության X-ի (նախկինում Twitter) էջում։

«Մենք հաստատում ենք, որ Հայաստանում ԵՄ առաքելության պարեկություն իրականացնող խումբը ներկա է եղել մեր պատասխանատվության գոտում կրակոցների միջադեպին։ ԵՄ առաքելության որևէ դիտորդ չի տուժել»,- ասված է հրապարակման մեջ։

????CORRECTING STATEMENT:

We confirm that #EUMA patrol has been present to the shooting incident in our area of responsibility.



❗️No #EUMA member was harmed.