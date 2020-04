Կիպրոսի նախագահը հարգանքի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը

Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը հարգել է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին:

Իր թվիթերյան գրառման մեջ նա հարգանքի տուրք է մատուցել «այս նողկալի հանցագործության» զոհերի հիշատակին`աջակցություն հայտնելով Ցեղասպանության ճանաչմանն ուղղված միջազգային հանրության ջանքերին:

Today marks the 105th anniversary of the #ArmenianGenocide perpetuated by the Ottoman empire. #Cyprus remembers the victims of this abhorrent crime and honours them by supporting the efforts for the recognition of the genocide by the international community.#1915NeverAgain