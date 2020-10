Ադրբեջանի կողմից Արցախի Ակնաղբյուր գյուղի հրետակոծության հետևանքով զոհվել է խաղաղ բնակիչ. Արտակ Բեգլարյան

Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Արցախի Ակնաղբյուր գյուղի հրետակոծության հետևանքով զոհվել է 60-ամյա Սերգեյ Բալայանը, ևս 6 խաղաղ բնակիչ ստացել է վիրավորում: Այս մասին «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը:

«Ադրբեջանը շարունակում է միտումնավոր/չտարբերակված հարձակվել քաղաքացիական շրջանների և բնակչության վրա»,- գրել է Բեգլարյանը:

#Breaking!

As a result of #Azerbaijan shelling, in Aknaghbyur village of #Artsakh/#Karabakh, 60YO Sergey Balayan was killed & 6 other civilians have been wounded.

Azerbaijan continues deliberately/indiscriminately targeting civilian areas & population.#WarCrime #DontBeBlind