Առնվազն 4 զինվոր ռազմագերի է եղել նախքան սպանվելը. Արցախի ՄԻՊ

Արցախի ՄԻՊ Արտակ Բեգլարյանը Թվիթերի իր էջում լուսանկար է հրապարակել՝ գրելով.

«Ադրբեջանական սոցիալական ցանցերը նոր տեսանյութ են հրապարակել, որում երևում են 19 հայերի մարմիններ, որոնցից մի քանիսը ձեռնաշղթաներով են, իսկ մյուսները՝ մերկ:

Ակնհայտ է, որ ձեռնաշղթաներով առնվազն 4 զինվոր ռազմագերի է եղել նախքան սպանվելը:

Անպատժելիությունն ու միջազգային կուրությունը նոր հանցագործություններ են բերում Ղարաբաղ»,- գրել է նա:

#Azerbaijan social media published a new video showing 19 #Armenia|n dead bodies, some of them handcuffed & others naked.

It’s apparent that at least 4 handcuffed soldiers were war prisoners before being killed.

IMPUNITY & INTL BLINDNESS BRING NEW CRIMES & TRAGEDIES TO #KARABAKH. pic.twitter.com/eD0d8fXtiL