Կանադան կարևորում է Ղարաբաղում միջազգային վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրումը

Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանսուա-Ֆիլիպ Շամպայնը կարևորում է ԼՂ հակամարտությունում կրակի դադարեցումն ու միջազգային վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրումը: Այդ մասին նա գրել է Թվիթերյան իր էջում։

«Ես խոսել եմ Զոհրաբ Մնացականյանի հետ: Մենք առաջնահերթ կարևորություն ենք տալիս Ղարաբաղում կրակի դադարեցմանը, որպեսզի վերջ դրվի մարդկային կորուստներն ու տառապանքներին: Կարևոր առաջնահերթություններից է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ստեղծումը: Արտաքին ուժերը պետք է մնան հակամարտությունից դուրս»,- գրել է Շամպայնը:

Exchanged w/ @ZMnatsakanyan. The need for a ceasefire in #NagornoKarabakh is urgent to stop civilian casualties and suffering. The creation of verification mechanisms by @OSCE Minsk Co-Chairs is a priority.



We continue to call on external parties to stay out of the conflict.