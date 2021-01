ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամայել է Ազգային գվարդիա ուղարկել Վաշինգտոն`ի պատասխան Կապիտոլիումում տեղի ունեցած անկարգություններին: Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Քայլի ՄքԷնանին:

«Նախագահի հրամանագրով ուղարկվում է Ազգային գվարդիան և պաշտպանության այլ դաշնային ծառայություններ:

Մենք կրկնում ենք բռնությանը դիմակայելու և խաղաղություն պահպանելու՝ նախագահ Թրամփի կոչը»,- գրել է նա թվիթերյան էջում:

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.



We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.