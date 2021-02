ԵԱՀԿ գործող նախագահը՝ Հայաստանում իրավիճակի մասին

ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեդիայի արտգործնախարար Անն Լինդեն արձագանքել է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։

«Մտահոգված եմ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներով: Բոլոր կողմերին հորդորում եմ խաղաղ գործել՝ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական գործընթացների և օրենքի գերակայության վերաբերյալ պարտավորությունների հարգմամբ։ Իրավիճակը պետք է լուծվի առանց բռնության»,- այս մասին գրել է Լինդեն թվիթերում:

Concerned with the latest developments in #Armenia. I urge all parties to act peacefully in respect of @OSCE commitments on democratic processes and the rule of law. The situation must be resolved without violence. #OSCE2021SWE