Քննարկում ՄԱԿ-ում՝ Արցախի դեմ ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի հետևանքով կանանց և աղջիկների իրավունքների խնդիրները

ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության կողմից կազմակերպվել էր կլոր սեղան-քննարկում` «Պատերազմի և համավարակի միջև․ ականատեսների պատմություններ» (“Between War and Pandemic: Voices from the Field”) խորագրով։

Միջոցառումը տեղի էր ունեցել հեռավար` Նյու Յորքում մեկնարկած ՄԱԿ Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի (The UN Commission on the Status Women) 65-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին զուգահեռ:

ՄԱԿ-ում ՀՀ ներկայացուցչության հաղորդմամբ, միջոցառմանը որպես բանախոսներ հանդես եկան Կին խաղաղապահների համաշխարհային ցանցի հիմնադիր և գործադիր ղեկավար Մարիա Վիկտորյա Կաբրերա Բալեզան (Maria Victoria Cabrera Balleza/Founder and Chief Executive Officer of the Global Network of Woman Peacebuilders (GNWP)), միջազգային լրագրող Լինդսի Սնելը (Lindsey Snell/Investigative Journalist, Recipient of Ewdard R. Murrow Award), Արցախը ներկայացնող լրագրող Լիկա Զաքարյանը, Քալիֆորնիայի համալսարանի վիրաբուժության պրոֆեսոր Շանթ Շեքերդիմյանը (Shant Shekherdimian) և քաղաքագետ Կարենա Ավեդիսյանը (Karena Avedissian)։ Քննարկումը վարում էր «Հայ իրավաբանների միության» (Armenian Bar Association) նախագահ Լյուսի Վարպետյանը (Lucy Varpetian):

Միջոցառմանն իր բացման խոսքում ՄԱԿ-ում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը նշեց, որ ՄԱԿ շրջանակներում Հայաստանը մշտապես բարձրացրել է հակամարտություններից տուժած կանանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրները` ընդգծելով ՄԱԿ-կանխարգելիչ գործառույցի իրականացման գործիքակազմի բարելավման կարևորությունը։

Միջոցառմանը քննարկվեցին 2020թ. Արցախի դեմ սանձազերծված ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի հետևանքով կանանց և աղջիկների իրավունքների ոտնահարման խնդիրները, այդ թվում` նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված սոցիալ-տնտեսական և առողջապահական համակարգերի գերծանրաբեռնվածության պայմաններում, անդրադարձ կատարվեց պատերազմի և համավարակի հումանիտար բազմաթիվ հետևանքներին:

Քննարկումների կենտրոնում էին նաև զինված հակամարտության պայմաններում կին լրագրողների առջև ծառացած մարտահրավերներին, զանգվածային լրատվամիջոցների, ապատեղեկատվական քարոզարշավների ու համացանցում կանանց և աղջիկների համակարգային թիրախավորմամբ ատելության խոսքի ուղղորդման դրսևորումները:

Միջոցառումը հեռարձակվել է ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում, որի տեսագրությունը հասանելի է հետյալ հղումով։