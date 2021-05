Վաշինգտոնը կոչ է անում Բաքվին և Երևանին զսպվածություն ցուցաբերել

ԱՄՆ իշխանությունները Բաքվին և Երևանին հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության ապաէսկալացիայի կոչ են անում, Twitter-ի իր էջում գրել է Պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Նեդ Փրայսը:

«Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի չսահմանազատված հատվածում լարվածության աճի մասին հաղորդագրություններին: Մենք հասկանում ենք, որ կողմերի միջև շփումը շարունակվում է, և կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել իրավիճակի ապաէսկալացիայի համար»,- նշել է դիվանագետը:

We are closely following reports of increased tensions along a non-demarcated portion of the Armenia-Azerbaijan border. We understand communication between the parties is ongoing and urge restraint in de-escalating the situation peacefully.