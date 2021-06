ԵԱՀԿ գործող նախագահն ու գլխավոր քարտուղարը քննարկել են ԼՂ հակամարտությունը

ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեդիայի արտգործնախարար Անն Լինդեն ու գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտը քննարկել են ԼՂ հակամարտության կարգավորման հարցը:

«Հիանալի հանդիպում իմ գործընկեր Հելգա Շմիդտի հետ հիանալի Հոֆբուրգում: Օրակարգում կարևոր թեմաներ էին՝ Ուկրաինան, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը և անվտանգության այլ հարցեր»,- գրել է Լինդեն Թվիթերի իր էջում:

Excellent meeting with my colleague @HelgaSchmid_SG in beautiful #Hofburg. Many important topics were on the agenda – such as #Ukraine, the #Nagorno-Karabach conflict and other security challenges. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/gJqgdfdW0s