Հենրիխ Մխիթարյանի որդին «գոլի» հեղինակ է դարձել

Ա Սերիայի 32-րդ տուրում ապրիլի 10-ին «Ռոման» սեփական հարկի տակ 2-1 հաշվով հաղթել էր «Սալերնիտանային»։

Խաղից հետո Հենրիխ Մխիթարյանի երկուամյա որդին՝ Համլետը, «Ռոմայի» մարզադաշտում է հայտնվել և հոր փոխանցումից հետո «Stadio Olimpico»-ում «գոլի հեղինակ դարձել», փոխանցում է Panorama.am-ը։

Yesterday, after the match against Salernitana (2-1), Henrikh Mkhitaryan and his son Hamlet held a small training session.



Hamlet scored at Stadio Olimpico after father's assist. pic.twitter.com/sfgxN6gJgn