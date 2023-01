Արցախի շրջափակման պատճառով հազարավոր մարդիկ զրկվել են լիարժեք սնվելու իրավունքից. ԱՀ ՄԻՊ

Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պատճառով հազարավոր մարդիկ զրկվել են լիարժեք սնվելու իրավունքից։ Այս մասին Թվիթերում գրել է Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը, փոխանցում է News.am-ը։

«Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պատճառով հազարավոր մարդիկ, որոնք տարբեր հաստատություններում հատուկ սնունդ են ստանում (մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, հոգեբուժական կենտրոններ, մանկատներ, ծերերի տներ եւ այլն), զրկվել են լիարժեք սնվելու իրավունքից»,- գրել է նա։

Due to the #Artsakh blockade by Azerbaijan, thousands of people with special diets in various facilities (kindergartens, hospitals, psychiatric centers, orphanages, nursing homes etc ) are deprived of the right to proper nutrition. pic.twitter.com/X9Urnn3pnB