Արցախի երեխաներն ունեն անվտանգության ու աջակցության կարիք․ Արցախի ՄԻՊ-ը հորդորում է բացել Լաչինի միջանցքը

Ինչպես աշխարհի բոլոր երեխաները, այնպես էլ Արցախի երեխաներն ունեն անվտանգության ու աջակցության կարիք։ Այս մասին թվիթերյան իր միկորբլոգում գրառում է կատարել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը՝ անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից 2022 թվականի դետեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքը փակ պահելու փաստին։

«Ինչպես բոլոր երեխաները, Արցախի երեխաները ևս արժանի են սիրո և աջակցության, սնուցման, անվտանգության ու ապահովության։ Բայց Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով հարյուրավոր ընտանիքներ այժմ բաժանված են և երեխաներն արդեն գրեթե 24 օր է՝ չեն կարողանում տեսնել իրենց ծնողներին։ Բաց արեք կյանքի ճանապարհը»,- գրել է Ստեփանյանը։



Like all other children, Artsakh children also deserve love and support, nutrition, safety, and security.

BUT!!!

Due to the Artsakh blockade by Azerbaijan, hundreds of families are now separated, and children have not seen their parents for almost 24 days.

