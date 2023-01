Ավստրիայի արտգործնախարարը ողջունել է Արարատ Միրզոյանի այցը Վիեննա

Ողջունում եմ իմ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի այցը Վիեննա` քննարկելու Ավստրիայի ու Հայաստանի համագործակցությանը, տարածաշրջանային անվտանգությանն ու Հայաստանում ԵՄ նախատեսվող առաքելությանը վերաբերող հարցերը։ Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը:

«Կոչ եմ անում Ադրբեջանին՝ վերաբացել Լաչինի միջանցքը և ապահովել ազատ տեղաշարժը»,- գրել է նա:

Welcomed my colleague @AraratMirzoyan to Vienna to discuss ???????? ???? ???????? cooperation, regional security and the planned EU mission to #Armenia. Call on #Azerbaijan to reopen the #Lachin corridor and ensure freedom of movement. pic.twitter.com/f2OQeNXNiS