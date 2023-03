ԱՄՆ պետքարտուղարությունը Բաքվին կոչ է արել հարգել մարդու հիմնարար ազատությունները

ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, որ ԱՄՆ-ն անհանգստացած է Ադրբեջանի ընդունած կուսակցությունների մասին օրենքով։

«Իշխանություններին կոչ ենք անում հաշվի առնել Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկները և հարգել հիմնարար ազատությունները, այդ թվում՝ հավաքների իրավունքը»- թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է Փրայսը:

The U.S. is troubled by Azerbaijan’s recent political party law. We urge the authorities to incorporate Venice Commission and @osce_odihr recommendations and to respect fundamental freedoms, including of association.