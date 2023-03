Սպորտը պետք է հաշտեցնի ազգերին. ՀՀ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի և Թուրքիայի հավաքականներին

ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը «Թվիթեր»-ի իր էջում գրառում է կատարել՝ շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի ու Թուրքիայի հավաքականներին դիտարժան խաղի համար։

«Սպորտը պետք է կամրջի ժողովուրդներին, հաշտեցնի ազգերին և ծառայի խաղաղության գործին»,- գրել է նա։

Thank you to both ???????? & ???????? teams for spectacular and intense ⚽ match full of emotions.

Sport must bridge peoples, reconcile nations and serve to the cause of peace. pic.twitter.com/jNNZfXf3Ny