Հենրիխ Մխիթարյան․ Կհանդիպենք եզրափակիչում

Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ դուրս գալուց հետո Միլանի «Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը գրառում է արել սոցիալական ցանցերում՝ հրապարակելով լուսանկար «Միլանի» դեմ կիսաեզրափակիչի պատասխան խաղից, փոխանցում է News.am-ը։

«Չեմպիոնների լիգայում ճանապարհորդությունը շարունակվում է։ Կհանդիպենք եզրափակիչում»,- գրել է Մխիթարյանը, որը Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ դուրս եկած առաջին հայ ֆուտբոլիստն է պատմության մեջ։

The Champions journey continues! See you in the Final, Nerazzurri! ????⚽️????????????️✈️???????? #ForzaInter #InterMilan #UCL #championsleague @Inter pic.twitter.com/vhDrIkpqR9