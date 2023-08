Անհրաժեշտ են հստակ քայլեր՝ ԼՂ վերաբերյալ միջազգային բոլոր կոչերն ու որոշումները կատարելու համար․ ՀՀ ԱԳՆ խոսնակ

Այժմ անհրաժեշտ են հստակ քայլեր՝ միջազգային բոլոր կոչերն ու որոշումները կատարելու համար։ Այս մասին իր թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել ՀՀ ԱԳՆ խոսնակ Անի Բադալյանը։

«Հունիսին ԵԽԽՎ-ն ընդունեց Լաչինի միջանցքի շրջափակման մասին բանաձև՝ հիմնված Փոլ Գավանի զեկույցի վրա։

Փոլ Գավանը օգոստոսի 4-ին գրել է․ «Այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտման կանխամտածված փորձ է։

Այժմ անհրաժեշտ են հստակ քայլեր՝ միջազգային բոլոր կոչերն ու որոշումները կատարելու համար»,- գրել է նա։

On June #PACE adopted????⬇️on blockade of #LachinCorridor based on Paul Gavan’s report.@paul_gavan on 4 Aug:“What we are witnessing now is deliberate attempt to ethnically cleanse ARM population of #NagornoKarabakh.”



Now clear steps needed to implement all intl calls &decisions. pic.twitter.com/pqEjecZmxh