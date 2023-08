ԿԽՄԿ-ի պաշտպանության ներքո գտնվող հիվանդի առևանգումն անընդունելի է․ ՀՀ ԱԳՆ խոսնակ

Բարձր գնահատելով Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մարդասիրական դերը՝ ընդգծում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից դրա աշխատանքի շարունակվող խոչընդոտումը և ԿԽՄԿ-ի պաշտպանության ներքո գտնվող հիվանդի առևանգումն անընդունելի է և պետք է դատապարտվի, «Թվիթեր»-ում գրել է ՀՀ ԱԳՆ խոսնակ Անի Բադալյանը։

«Ավելի քան 1760 մարդ զրկված է բժշկական օգնությունից, հազարավոր մարդիկ չունեն դեղորայք»,- նշել է Բադալյանը:

As we value @ICRC humanitarian role in #NagornoKarabakh, we stress: its continuous obstruction by AZ &abduction of patient under its protection is unacceptable &should be condemned. Over 1760 persons are deprived of medical treatment, many 1000s lack medicine. #OpenLachinCorridor https://t.co/qyElIjZHrO