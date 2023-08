Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից ԵԽ կանոնադրության խախտումը

Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյանը դատապարտելի է համարել այն, որ, ԵԽ անդամ երկիր հանդիսանալով, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է կառույցի կանոնադրությունը։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին նա գրառում է կատարել X (նախկինում՝ Twitter) սոցիալական ցանցում։

«Ադրբեջանի գործողությունները կտրուկ հակադրվում են այն ամենին, ինչին հասել է Եվրոպան Երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Դատապարտելի է, որ Եվրախորհրդի անդամ երկիրը կոպտորեն խախտում է ԵԽ կանոնադրությունը և արժեքները։ Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի ուժի և հարկադրանքի կիրառումից, հարգի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մարդու իրավունքները, վերացնի շրջափակումը», - գրել է Խաչատրյանը։

Եվրոպայի խորհրդում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչն իր գրառմանը կից ներկայացրել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության կատարած գրառումը և դրան կից տեսանյութը, որտեղ ներկայացվում են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Նաև նշվում է, որ 400 տոննա մարդասիրական բեռ արդեն 16 օր է՝ հնարավոր չէ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, որոնք տառապում են թերսնուցման և դեղորայքի պակասի պատճառով։

Azerbaijani actions stand in stark contrast with what #Europe achieved after WW2.

Deplorable that the Council of Europe member state grossly violates @coe statute&its values. AZ should

- renounce use of force and coercion

- repect human rights of NK people

- lift the blockade. https://t.co/5jmG36f5CJ