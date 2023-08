ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդը համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել է Կիպրոսի թուրքերի սադրանքը

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի անդամները համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են Կիպրոսում ՄԱԿ խաղաղապահների վրա հարձակումները։ Տեղեկությունը հրապարակվել է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի թվիթերյան էջում։

.@UN Security Council press statement on #Cyprus about the situation in Pyla/Pile. (21/08/23). #UNSC ???? pic.twitter.com/jnibQF76rz