Միրզոյանը Լատվիայի ԱԳ նախարարին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան բացահայտ արհամարհանք է դեէսկալացիայի վճռական կոչերի նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Լատվիայի արտգործնախարար Կրիշյանիս Կարինշի հետ հանդիպմանը, որի մասին ՀՀ ԱԳ նախարարը տեղեկացրել է X-ի իր բլոգում։

«Մինչ ընթանում է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանը, Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա է սկսել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։ Դա հակասում է տարածաշրջանում կայունության ամրապնդմանն ուղղված գործընկերների բոլոր ջանքերին, բացահայտ արհամարհանք է դեէսկալացիայի վճռական կոչերի նկատմամբ։ Պետք է հետևեն միջազգային հանրության քայլեր»,- գրել է ՀՀ ԱԳ նախարարը։

At meeting w/????????FM @krisjaniskarins stressed: while #UNGA78 is underway AZ started military aggression against #NagornoKarabakh ppl. This goes against all efforts of partners to build stability in region, is open contempt for strong calls to deescalate. Intl steps should follow. pic.twitter.com/pwctXw1t8I