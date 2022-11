Չավուշօղլուն շնորհակալություն է հայտնել Միրզոյանին Ստամբուլի ահաբեկչության առիթով հայտնած ցավակցության համար

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մեւլութ Չավուշօղլուն շնորհակալություն է հայտնել հայ գործընկերոջը՝ Արարատ Միրզոյանին, Ստամբուլի ահաբեկչության առիթով հայտնած ցավակցությունների համար։

Ավելի վաղ Միրզոյանը ցավակցություն էր հայտնել Ստամբուլի ահաբեկչության առիթով։

«Շնորհակալություն ձեր ցավակցությունների համար»,- արձագանքել է Չավուշօղլուն Թվիթերում։

