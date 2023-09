Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ կասեցվեն․ Շառլ Միշել

Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ կասեցվեն։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, X (նախկին Twitter) սոցիալական հարթակում նման գրառում է կատարել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։

«Այսօր սարսափելի լուրեր են ստացվում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի շրջանից։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ կասեցվեն, որպեսզի հնարավոր լինի իրական երկխոսությունը Բաքվի և Ղարաբաղի հայերի միջև»,- գրել է Շառլ Միշելը։

Devastating news coming from former Nagorno-Karabakh oblast today.



Military actions of Azerbaijan must be immediately halted to allow for a genuine dialogue between Baku and Karabakh Armenians.