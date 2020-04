Ես հպարտ եմ, որ Ամերիկան ճանաչել է դա. Քիմ Քարդաշյան

Ամերիկյան իրապատում-շոուի աստղ, գործարար Քիմ Քարդաշյանը միլիոնավոր մարդկանց հետ հիշում է Հայոց ցեղասպանության զոհերին։

«Այսօր հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է, և ես այնքան հպարտ եմ, որ Ամերիկան ճանաչել է այն։ Ես ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել համատեղ աշխատանքով, որը ստեղծվել է Ցեղասպանության զոհերի թոռների կողմից»,- Twitter-ի և Instagram-ի իր միկրոբլոգերում գրել է Քիմը, փոխանցում է News.am-ը։

Today is the 105th anniversary of the Armenian genocide and I’m so proud that America has recognized this. I want to share with you all some poems written by grandchildren of genocide survivors